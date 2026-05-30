Alice Rohrwacher dirigerà un film tratto da Il Barone Rampante di Italo Calvino. La regista italiana lavorerà sulla trasposizione cinematografica del romanzo, con la produzione di Mario Gianani e Lorenzo Mieli. La scelta di Rohrwacher per questa produzione è stata annunciata di recente. La pellicola sarà una nuova versione della storia di Cosimo, il ragazzo che decide di vivere sugli alberi.

La regista italiana porterà sul grande schermo la storia di Cosimo grazie al progetto che verrà prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Alice Rohrwacher tornerà sul set per realizzare un adattamento cinematografico del libro Il Barone Rampante scritto da Italo Calvino. La produzione sarà curata da Our Films di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che aveva ottenuto nel 2022 i diritti dell'opera letteraria da The Wylie Agency dopo anni di trattative. Cosa racconta il romanzo di Calvino Il barone rampante è stato scritto nel 1957 e racconta una storia ambientata nel Settecento, narrata dal fratello minore del protagonista, Biagio. Gli eventi hanno infatti al centro Cosimo Piovasco di Rondò che, all'età di 12 anni, dopo aver litigato con i genitori, si arrampica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alice Rohrwacher sarà la regista del film tratto da Il Barone Rampante di Italo Calvino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALICE ROHRWACHER E IL CAST DEL NUOVO FILM

Notizie e thread social correlati

Alice Rohrwacher dirigerà Il barone rampante, nuovo adattamento del classico di Italo CalvinoAlice Rohrwacher sarà alla guida di un nuovo film tratto da Il barone rampante, il romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1957.

Leggi anche: Mick Jagger, dal palco al set: il frontman dei Rolling Stones è a Stromboli per le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher

Temi più discussi: Three incestuous sisters, nel nuovo film di Alice Rohrwacher ci sarà anche Mick Jagger e già si parla del suo personaggio; Mick Jagger nel cast di Alice Rohrwacher; Alice Rohrwacher sarà la regista del film tratto da Il Barone Rampante di Italo Calvino; Cos'hanno in comune Mick Jagger, Stromboli e Alice Rohrwacher?.

Nel nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters, ci sarà anche Mick Jagger. Il leader dei The Rolling Stones è arrivato a Stromboli dove il film è attualmente in lavorazione. Indiscrezioni dicono che interpreterà il guardiano del faro di Strombolicc x.com

Mick Jagger sarà protagonista del dramma gotico di Alice Rohrwacher 'Tre sorelle incestuose' insieme a Josh O’Connor, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Isabella Rossellini reddit

Il barone rampante per Alice Rohrwacher e i produttori di FatherlandLe ultime cronache - anche turbolente, viste le notizie che riguardavano Mick Jagger - la vogliono a Stromboli per il film ispirato al romanzo illustrato ... ciakmagazine.it

Three incestuous sisters, nel nuovo film di Alice Rohrwacher ci sarà anche Mick Jagger e già si parla del suo personaggioAlice Rohrwacher sta girando in Italia Three incestuous sisters, il suo nuovo film, tratto dall'omonima graphic novel di Audrey Niffenegger. L'uscita è attesa nel corso del 2027 ... vogue.it