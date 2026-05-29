Alice Rohrwacher sarà alla guida di un nuovo film tratto da Il barone rampante, il romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1957. Si tratta di un adattamento cinematografico del classico della letteratura italiana. La regista, nota per film come Lazzaro Felice e La Chimera, ha confermato il progetto dopo aver ottenuto successo con i suoi precedenti lavori. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla produzione o sulla data di uscita.

Dopo il successo di film come Lazzaro Felice e La Chimera, Alice Rohrwacher si prepara a confrontarsi con uno dei grandi classici della letteratura italiana: la regista dirigerà infatti un adattamento cinematografico de Il barone rampante, celebre romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1957. La notizia è stata anticipata da Deadline e successivamente confermata da Variety. Rohrwacher non si occuperà soltanto della regia, ma firmerà anche la sceneggiatura del film, prodotto dalla società romana Our Films di Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Considerato uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano, Il barone rampante racconta la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, un dodicenne appartenente a una famiglia nobile che, dopo un litigio con il padre, decide di salire su un albero e di non scendere mai più. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alice Rohrwacher dirigerà Il barone rampante, nuovo adattamento del classico di Italo Calvino

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