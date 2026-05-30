Alice Rohrwacher dirigerà il film de ‘Il Barone rampante’

Notizia in breve

Alice Rohrwacher sarà la regista di un nuovo adattamento cinematografico de ‘Il Barone rampante’. La notizia è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sulla data di uscita. Il film sarà basato sul romanzo di Italo Calvino, considerato uno dei testi più letti e apprezzati, noto per il suo stile originale e la narrazione innovativa. La scelta della regista ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.