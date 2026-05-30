Alice Rohrwacher dirigerà il film de ‘Il Barone rampante’
Alice Rohrwacher sarà la regista di un nuovo adattamento cinematografico de ‘Il Barone rampante’. La notizia è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sulla data di uscita. Il film sarà basato sul romanzo di Italo Calvino, considerato uno dei testi più letti e apprezzati, noto per il suo stile originale e la narrazione innovativa. La scelta della regista ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.
In quale scuola non si è letto almeno una volta Il Barone rampante di Italo Calvino? Un libro toccante, visionario, rivoluzionario. Un libro, che adesso, per la prima volta, avrà un suo adattamento cinematografico, firmato dall’altrettanto visionaria regista Alice Rohrwacher (La chimera, Futura). Vediamo insieme i dettagli di questo nuovo progetto artistico. Nel mondo de Il Barone rampante. Prodotto da Our Films, si tratta del primo adattamento cinematografico del popolare romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1957. Il romanzo di Italo Calvino Il barone rampante, una delle sue opere più celebri e visionarie, sta per ricevere il suo primo adattamento cinematografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Temi più discussi: Alice Rohrwacher dirigera' Il Barone Rampante di Calvino; Alice Rohrwacher dirigerà il film de ‘Il barone rampante’; Alice Rohrwacher dirigerà un adattamento de Il barone rampante di Italo Calvino; Mick Jagger nel cast di Alice Rohrwacher.
Variety annuncia che Alice Rohrwacher dirigerà un adattamento del libro Il barone rampante di Italo Calvino. x.com
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