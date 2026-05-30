Un giornalista ha criticato la stampa italiana per aver confuso volontari e mercenari, sottolineando la mancanza di distinzione tra le due figure. La polemica si riferisce alla copertura di conflitti e attività di parte, dove si evidenzia una rappresentazione imprecisa. La critica si rivolge anche al linguaggio usato, considerato spesso sensazionalistico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o risposte da parte della stampa coinvolta.

« Sei un poeta del racconto delle varie forme di merda. Perché c’è la passione del male e non c’è l’amore del vero», diceva Marco Pannella di Marco Travaglio. Lo stesso in Italia dovrebbe dirsi, a dire il vero, anche del giornalista medio collettivo, addestrato a soddisfare la cupidigia di merda dell’indignato medio collettivo e quindi incline a scovarne ovunque possibile e, dove non possibile, a presupporne o inventarne inesauribili giacimenti, per appagare il palato di un pubblico in cui le passioni tristi del risentimento e della maldicenza costituiscono, a quanto pare, la sola forma ammissibile e non imbarazzante di impegno civile. Non c’è praticamente testata in Italia che non abbia definito contractor Alex Pineschi, ucciso nei giorni scorsi nel Donbas, dove combatteva con le forze ucraine contro l’aggressione russa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Alex Pineschi, e la stampa italiana che non distingue un volontario da un mercenario

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Temi più discussi: Ucciso in Donbass il contractor italiano Alex Pineschi, aveva combattuto anche in Siria e Iraq; Ucraina, morto il combattente italiano Alex Pineschi; Morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi; Guerra Ucraina, morto il contractor italiano Alex Pineschi.

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Ucraina, morto il combattente italiano Alex Pineschi reddit

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