Alex Pineschi e la cancel culture del coraggio

Da ilprimatonazionale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La morte di Alex Pineschi nel Donbass ha suscitato una reazione immediata e ripetuta nei media italiani. La stampa ha commentato senza indugi, ripetendo temi legati alla cancel culture e al coraggio. Nessuna analisi approfondita è stata condotta sui fatti specifici o sulle circostanze dell’incidente. La copertura si è concentrata sull’immagine pubblica e sulle interpretazioni di alcuni commentatori, senza ulteriori dettagli sui fatti o sui soggetti coinvolti.

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Roma, 30 mag – La morte di Alex Pineschi nel Donbass ha prodotto, nella stampa italiana, una reazione ormai automatica. Prima ancora del rispetto, prima ancora della ricostruzione biografica, prima ancora del pudore davanti a un uomo morto in guerra, è arrivata la parola d’ordine con cui chiudere subito il personaggio dentro un’etichetta: contractor. Termine abbastanza inglese da sembrare tecnico, abbastanza opaco da sottrarsi alla responsabilità morale di ciò che insinua, abbastanza sporco da ottenere l’effetto desiderato. Perché nel linguaggio giornalistico italiano contractor non indica quasi mai una categoria precisa di professionisti. È un modo educato per dire mercenario. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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