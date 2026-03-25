A Washington, un rappresentante italiano ha sottolineato come gli Stati Uniti siano un alleato importante per il paese sia sul fronte politico e commerciale, sia nel campo della cultura e della creatività contemporanea. La discussione si è concentrata sulla posizione italiana rispetto alla cancel culture e alla difesa della figura di Colombo. Nessun nome di personaggi o enti è stato menzionato durante il discorso.

“Gli Stati Uniti sono un partner privilegiato dell’Italia non solo in campo politico e commerciale, ma anche per la cultura e la creatività contemporanea. Condividiamo radici, valori e progetti per il futuro. In questi giorni in America ho potuto constatare che c’è ancora tanto spazio per rafforzare la nostra collaborazione”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine dell’incontro a Washington con l’Under Secretary of State per la Diplomazia Pubblica del Dipartimento di Stato, Sarah B. Rogers, sottolineando il valore delle relazioni culturali tra gli Stati Uniti e l’Italia, nel quadro delle celebrazioni per i 250 anni dalla firma della Dichiarazione di Indipendenza americana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giuli a Washington: l’asse Italia-USA contro la cancel culture e in difesa di Colombo

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