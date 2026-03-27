Napoli la cancel culture di Manfredi fa scomparire Piazzale Tecchio

A Napoli, il sindaco ha deciso di rimuovere le targhe e i simboli dal Piazzale Tecchio, in risposta a una richiesta di revisione storica. Nel frattempo, a Roma, le autorità hanno eliminato alcune targhe commemorative, rimuovendole in modo permanente. La tendenza di eliminare simboli e memoriali si sta diffondendo tra le istituzioni e gruppi politici, secondo quanto si apprende dai recenti interventi.

Roma, 27 mar – Se la sinistra extraparlamentare se la prende con simboli, monumenti e targhe, la sinistra istituzionale le targhe le rimuove definitivamente. L’ultima crociata, sempre più damnatio memoriae, fa tappa a Napoli. Questa volta l’amministrazione comunale a guida Manfredi non se la prende con la cittadinanza onoraria concessa a Sua Eccellenza. Bensì con la toponomastica cittadina rea di aver intitolato, nel lontano 1952 dall’allora primo cittadino Achille Lauro, il piazzale del quartiere di Fuorigrotta all’ingegnere Vincenzo Tecchio. Il contributo alla modernizzazione di Napoli. L’avvocato napoletano, di umile estrazione – la sua famiglia era formata da artigiani specializzati nella produzione di letti in ferro battuto – ancora studente di Giurisprudenza, partì volontario per la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Napoli, la cancel culture di Manfredi fa scomparire Piazzale Tecchio Articoli correlati Napoli, piazzale Tecchio diventerà piazzale Giorgio Ascarelli: il Consiglio comunale approva l’intitolazioneApprovato a maggioranza l’ordine del giorno del PD che prevede anche l’intitolazione di piazzale Tecchio a Giorgio Ascarelli. Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di Napoli“Quella di Ascarelli è stata una figura di prestigio nella storia della nostra città. Contenuti e approfondimenti su Piazzale Tecchio Napoli, piazzale Tecchio diventerà piazzale Giorgio Ascarelli: il Consiglio comunale approva l’intitolazioneNapoli, piazzale Tecchio diventerà piazzale Giorgio Ascarelli: il Consiglio comunale approva l'intitolazione. Tutte le altre delibere approvate ... 2anews.it Intitolare piazzale Tecchio ad Ascarelli e via Vittorio Emanuele a Valenzi: la richiesta del Consiglio comunale di NapoliL'aula di via Verdi ha approvato a maggioranza, con l’astensione di Forza Italia, un ordine del giorno, proposto dal gruppo del Partito Democratico, che impegna l’amministrazione al cambio di toponimo ... napolitoday.it