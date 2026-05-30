Alessandro Sallusti nuovo direttore di Libero dopo siluramento di Sechi la postilla d’insediamento | Torno con orgoglio

Notizia in breve

Il giornalista è stato nominato nuovo direttore del quotidiano, dopo l'allontanamento del precedente. La nomina è stata annunciata da un altro quotidiano. È il quarto incarico in questa testata, avendo già ricoperto ruoli di condirettore in passato, tra il 2007 e il 2008, e di nuovo tra il 2021 e il 2023. In una nota, ha dichiarato di tornare con orgoglio.