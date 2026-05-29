Sallusti nuovo direttore di Libero | il caso Sechi e la polemica sulla scorta

Da oggi, Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero. La nomina è stata annunciata da Leopoldo dè Medici, presidente di Editoriale Libero. La decisione segue le recenti polemiche sulla gestione e sulla scorta, innescate dal caso Sechi. La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina, senza ulteriori dettagli o commenti pubblici. Il cambio di direzione avviene in un momento di tensione tra la redazione e la proprietà.

Da oggi Alessandro Sallusti assume la direzione del quotidiano Libero. Lo comunica Leopoldo dè Medici, Presidente di Editoriale Libero. Sallusti torna alla guida di Libero Nella nota si legge che «giornalista di lunga esperienza, già direttore di importanti quotidiani nazionali, Sallusti torna alla guida di Libero con l'obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita della testata, nel solco della sua tradizione editoriale e della sua vocazione a essere una voce libera, riconoscibile e protagonista nel dibattito pubblico. La sua attenzione all'evoluzione del giornalismo digitale e alla valorizzazione... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Temi più discussi: Libero, Sallusti torna alla direzione del quotidiano. Angelucci licenzia Sechi; Sallusti va a dirigere Libero. Sechi lascia con un tweet contro gli Angelucci; Mario Sechi licenziato da Libero Quotidiano, addio al veleno con Angelucci quando sono finito sotto scorta; Alessandro Sallusti torna a Libero, Mario Sechi licenziato dagli Angelucci. L'addio al veleno: Proprio quando sono finito sotto scorta.

Sallusti appena nominato direttore di @Libero_official. Sembra il giorno della Marmotta. x.com

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