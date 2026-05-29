Alessandro Sallusti nuovo direttore responsabile di Libero Quotidiano dopo Mario Sechi è la quarta volta

Alessandro Sallusti è stato nominato nuovo direttore responsabile di Libero Quotidiano, sostituendo Mario Sechi. Questa è la quarta volta che assume questa posizione nel giornale. La nomina è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o le motivazioni. Sallusti ha già ricoperto il ruolo in precedenza, con un'interruzione tra le diverse collaborazioni. La notizia riguarda esclusivamente la carica e la successione alla direzione del quotidiano.

Alessandro Sallusti è il nuovo direttore responsabile di Libero Quotidiano dopo Mario Sechi. La notizia, già nell’aria subito dopo il licenziamento del giornalista, è diventata ufficiale e si tratta del quarto ritorno di Sallusti nel quotidiano fondato da Feltri e Massano nel 2000. Ad annunciarlo è stato Leopolo de’ Medici, presidente di Editoriale Libero S.r.l., che ha dato il bentornato a Sallusti nella famiglia di Libero Quotidiano a tre anni dall’ultima volta come direttore editoriale. Sallusti nuovo direttore di Libero Quotidiano al posto di Sechi Gli auguri per il ritorno di Sallusti Sallusti e il poker a Libero Quotidiano Sallusti nuovo direttore di Libero Quotidiano al posto di Sechi Il giornalista classe 1957, fino a novembre 2025 direttore de Il Giornale, torna in sella a Libero Quotidiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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