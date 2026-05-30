Il presidente bielorusso ha invitato il presidente francese a condurre i colloqui con il leader russo. Nel farlo, ha criticato la posizione della premier italiana, sostenendo che non può svolgere un ruolo di mediazione con Mosca perché è una donna. Le sue parole sono state rivolte in un contesto di discussione sui rapporti tra i paesi coinvolti.

Secondo Aleksandr Lukashenko, Giorgia Meloni non potrebbe avere un ruolo di leadership nei colloqui con la Russia e Vladimir Putin in quanto donna. Sarebbe emerso nel corso di una recente conversazione telefonica tra il presidente bielorusso ed Emmanuel Macron: “In Italia c’è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna? Tu sei il decano, inizia a muoverti”, avrebbe detto Lukashenko al presidente francese. La telefonata Lukashenko-Macron Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha avuto una recente conversazione al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron. A riportare il contenuto della chiacchierata tra i due è stata l’agenzia bielorussa BelTA News. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aleksandr Lukashenko parla con Macron e va contro Giorgia Meloni mediatrice con Mosca: "Non può, è una donna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lukashenko attacca Meloni: “È una donna, non può trattare con Mosca”. La conversazione con MacronIl presidente bielorusso ha dichiarato che Giorgia Meloni non può rappresentare una mediatrice nei colloqui con Mosca, affermando che la scelta si...

Lukashenko esclude Meloni dai negoziati: “Con Mosca serve Macron, non una donna”Il presidente bielorusso ha dichiarato di aver parlato con il presidente francese, sostenendo che un eventuale negoziato con Mosca dovrebbe essere...

Argomenti più discussi: Meloni non deve trattare con Putin, l''ordine' a Macron; Meloni? È una donna, non può mediare con Mosca. L'attacco di Lukashenko in una telefonata con Macron; Lukashenko a Macron | ‘Parla tu con Putin non lasciare questo peso a Meloni’.