Juventus quarto posto affidato…all’algoritmo! Quale squadra è favorita per andare in Champions League secondo i calcoli

La Juventus si affida a un algoritmo per determinare la squadra qualificata al quarto posto in classifica. Secondo i calcoli, il risultato non favorisce i bianconeri, che si trovano in una posizione critica. La competizione per l’accesso alla Champions League si sta svolgendo con proiezioni numeriche, senza coinvolgimento di analisi soggettive o giudizi di valore.

Juventus, quarto posto affidato all’algoritmo e il risultato non sorride assolutamente ai bianconeri. Ecco chi è la squadra favorita per la Champions. Il mondo delle proiezioni statistiche sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano, delineando uno scenario che avrebbe dell’incredibile per la gloriosa storia della Juventus. Secondo l’ultimo aggiornamento del predictor di Opta, il finale di stagione in Serie A potrebbe riservare una sorpresa senza precedenti, mettendo seriamente a rischio la partecipazione della formazione bianconera alla prossima edizione della massima competizione europea. Il dato che emerge dalle analisi è clamoroso:... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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