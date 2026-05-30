Al volante senza patente Auto contro scuolabus Feriti quattordici bambini

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente a Mazara del Vallo ha coinvolto un'auto e uno scuolabus, con quattordici bambini feriti. L'auto, guidata da una persona senza patente, si è scontrata con il veicolo scolastico, che si trovava in via Salemi. L'impatto ha fatto ribaltare lo scuolabus su un fianco. I bambini sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'incidente.

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MAZARA DEL VALLO (Trapani) Ci sono immagini raccapriccianti che restano impresse. Quella dello scuolabus bianco e giallo, riverso su un fianco in via Salemi, a Mazara del Vallo, è una di queste. Lamiera e vetri infranti nel sole del pomeriggio trapanese. Il bilancio finale — 20 feriti, nessuno in pericolo di vita — è una fortuna che si misura solo a confronto con quello che avrebbe potuto essere. L’incidente è avvenuto alle 14.30 di ieri, quando lo scuolabus dell’istituto comprensivo Santa Gemma-Boscarino-Pirandello percorreva la consueta corsa del rientro. A interrompere la routine è stata una Nissan Qashqai che non ha rispettato lo stop.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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