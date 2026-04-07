Allo Spazio Alfieri per il festival Rendez-vous anteprima speciale del film Love me tender

Allo Spazio Alfieri si tiene un’anteprima del film “Love me tender” della regista Anna Cazenave Cambet, inserita nel programma del festival Rendez-vous dedicato al cinema francese contemporaneo. L’evento rappresenta un’occasione per vedere un’opera che affronta temi come maternità e libertà. Rendez-vous, considerato il più importante festival italiano in questo settore, presenta ogni anno una selezione di film provenienti dalla Francia.

In esclusiva allo Spazio Alfieri, per il festival Rendez Vous, il meglio del cinema francese contemporaneo, il film della regista Anna Cazenave Cambet, è un’opera intensa e necessaria che interroga maternità e libertà RENDEZ-VOUS, il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia e co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. A Firenze in anteprima allo Spazio Alfieri il film Love me tender di Anna Cazenave Cambet, presentato a Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025, e tratto dal romanzo di Constance Debré, è un intenso ritratto femminile sorretto da Vicky Krieps, tra ingiustizie e lotta per identità e libertà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Stasera, lunedì 30 marzo, “L’isola degli idealisti”, il film tratto dal romanzo dello scrittore. Ore 21 allo Spazio Alfieri - facebook.com facebook