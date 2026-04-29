Prima Assicurazioni José Mourinho protagonista della nuova campagna multipiattaforma ‘Tu Prima’?

(Adnkronos) – Prima Assicurazioni, la insurtech che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano attraverso la tecnologia, lancia la nuova campagna pubblicitaria multipiattaforma 'Tu, Prima', un progetto di comunicazione che rafforza il posizionamento del brand mettendo il cliente al centro, in modo ancora più diretto e distintivo. Sulla scia del successo delle precedenti campagne, Prima evolve il proprio concept creativo che ribalta le convenzioni del testimonial advertising: anche una figura iconica e carismatica come José Mourinho, nuovo volto del brand, deve “mettersi in fila” e diventare cliente per essere al primo posto. Al centro della narrazione della campagna da taglio cinematografico, firmata da Tbwa Italia, c’è proprio questo paradosso: per Prima, infatti, i clienti vengono sempre prima di tutto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Prima Assicurazioni lancia la campagna con José Mourinho; José Mourinho è il nuovo volto degli spot Tu, Prima di Prima Assicurazioni; Prima Assicurazioni: il cliente viene prima, anche dello Special One. Al via la nuova adv con José Mourinho; Prima Assicurazioni lancia ‘Tu, Prima’ e anche Mourinho diventa cliente.

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José #Mourinho è il nuovo volto degli #spot “Tu, Prima” di Prima Assicurazioni x.com

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