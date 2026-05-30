Oggi alle 17. 30 il Circolo Il Fienile ospita lo scrittore Nico Vitelli che presenta il suo libro "Giacomo Puccini innamorato di tutto" Un appuntamento dedicato all’arte, alla musica e alla parola. L’incontro è un’occasione per celebrare la straordinaria creatività di Giacomo Puccini (nella foto), figura centrale della cultura italiana, attraverso un percorso fatto di racconti, emozioni e suggestioni artistiche. Nico Vitelli accompagnerà il pubblico alla scoperta di un Puccini intenso, appassionato e profondamente legato alla bellezza della vita e dell’arte, in un dialogo tra musica, cultura e sensibilità contemporanea. La presentazione del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Al Fienile. Il libro di Vitelli dedicato Puccini; Troppa benevolenza e sensibilità, Jane Austen e la parodia.

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