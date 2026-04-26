Ieri mattina, nella biglietteria del Teatro del Giglio di Lucca, è stato presentato un annullo filatelico speciale di Poste Italiane dedicato al centenario della prima rappresentazione di Turandot. L’iniziativa celebra il debutto dell’opera di Puccini, che si svolse cento anni fa. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e appassionati di musica e filatelia, che hanno assistito alla presentazione ufficiale del timbro commemorativo.

Lucca, 26 aprile 2026 – È stato presentato ieri mattina, nella biglietteria del Teatro del Giglio “Giacomo Puccini” di Lucca, l’ annullo filatelico speciale di Poste Italiane per il centenario della prima rappresentazione di Turandot. Erano presenti il sindaco di Lucca, Mario Pardini; l’onorevole Deborah Bergamini; il presidente del Consiglio comunale, Enrico Torrini; il direttore artistico del Teatro, Cataldo Russo; il direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Luigi Viani; l’assessore al bilancio del Comune di Lucca, Moreno Bruni. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra Poste Italiane, il Teatro del Giglio “G. Puccini” e la Fondazione Giacomo Puccini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento anni di Turandot, un annullo filatelico dedicato al capolavoro di Puccini

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