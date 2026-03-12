Il dolore di un padre che resta Giuliano Di Rienzo parla del libro dedicato al figlio Emanuele
Un padre ha scritto un libro dedicato al figlio Emanuele, raccontando il suo dolore e il senso di perdita. L’associazione “Un’altra città” ha organizzato la presentazione, coinvolgendo anche “Voci nel silenzio” e “Laboratorio Aurunco”. L’evento si è svolto con l’obiettivo di condividere un'esperienza personale e sensibilizzare sull’importanza di affrontare il dolore legato alla perdita di un figlio.
L’associazione “Un’altra città”, con la collaborazione dell’associazione anti-violenza “Voci nel silenzio” e dell’associazione culturale “Laboratorio Aurunco”, ha organizzato la presentazione del libro “Il dolore di un padre che resta. Sospeso tra illusione e realtà” di Giuliano Di Rienzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
