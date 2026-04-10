Calcio dilettanti | mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria Alberonese eliminata Arzenta vola in finale

Mercoledì sera si sono disputate le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria nel calcio dilettanti. Nell'incontro di Seconda, l’Alberonese è stata eliminata dopo aver subito quattro gol nel primo tempo dai ravennati del Vis Faventia, terminando così la propria corsa. Contemporaneamente, nella competizione di Terza categoria, l’Arzenta ha conquistato l’accesso alla finale, superando il proprio avversario.

Epiloghi opposti per Alberonese e Arzenta nelle rispettive semifinali di Coppa regionale. In Seconda svanisce già nel primo tempo il sogno dell’Alberonese, che subisce quattro gol nel giro di 38 minuti dai ravennati del Vis Faventia e deve dire addio alla competizione. Forse la pressione, forse un approccio troppo morbido non hanno consentito alla formazione centese di entrare in partita nel modo giusto. L’avvio è shock, con Emiliani che segna dopo appena due minuti e Zoli che raddoppia al 12’, poi al 19’ il terzo gol di Rotondi e poco prima dell’intervallo il poker firmato Sabbatani; l’Alberonese non riesce a reagire e il secondo tempo è in pratica una formalità per il Faventia, che con questo successo raggiunge in finale la Polisportiva Samurai, vittoriosa addirittura per 9-1 nell’altra semifinale con il San Paolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finale Seconda e Terza Categoria. Codifiume col Tresigallo, ad Arzenta nuovo misterIn Seconda categoria la capolista Codifiume ospita il Tresigallo per provare ad allungare sulle dirette inseguitrici. Leggi anche: Calcio dilettanti. Nelle coppe avanzano tutte le ferraresi Temi più discussi: Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finale; Recuperi: tutti i risultati del mercoledì sera; Coppa Emilia - Samurai a forza 9: vola in finale per la Seconda Categoria. In Terza il Vigolo esce ai rigori; 1ª Categoria Trentino - Girone A Dopo l'anticipo, si torna in campo: mercoledì sera crocevia decisivo. Calcio dilettanti: mercoledì sera le semifinali delle coppe di Seconda e Terza categoria. Alberonese eliminata, Arzenta vola in finaleEpiloghi opposti per Alberonese e Arzenta nelle rispettive semifinali di Coppa regionale. In Seconda svanisce già nel primo tempo ... msn.com Calcio dilettanti. Mercoledì San Prospero-Falk. Tre squalificati in EccellenzaDoppia sfida modenese per Plaza e Puianello negli ottavi regionali di Coppa Emilia di Terza. Mercoledì (ore 20.30) i montecchiesi, vincitori del Memorial Presidenti, ospiteranno l’Union 81, mentre il ... ilrestodelcarlino.it Grosseto Sport - Calcio dilettanti: alla ripresa dei campionati partite alle 15,30 - facebook.com facebook #Video - #Calcio #Dilettanti, l' #eurogol in Seconda categoria: Lusvardi segna "da casa sua" e l'Audax Casinalbo vince x.com