Akiro Milano apre come il primo Nikkei sushi bar in città, portando in Italia un concept già presente a Madrid, Barcellona e Chicago. Il locale si distingue per il suo «hand roll bar», un’area dedicata alla preparazione di rotoli di sushi. La struttura è stata inaugurata di recente e ha già attirato l’attenzione del pubblico locale. La proposta include varie opzioni di rotoli, preparati sul momento davanti ai clienti.

Ecco perché Akiro Milano, hand roll bar in stile omakase aperto da pochi giorni, è già sulla bocca di tutti. Corse per prenotarsi, liste d’attesa, hype alle stelle: grazie anche a un rapporto qualità-prezzo che in città non ha rivali. Con circa 60 euro — 80 se aggiungete un tasting di crudi da dividere o un paio di drink (come il già iconico Pisco sour) — si vive un’esperienza esotica autentica, al bancone, come in un ristorante di Tokyo. Solo che qui (a differenza dell'omakase vero e proprio) non c’è un percorso degustazione: si ordina alla carta, si sceglie cosa mangiare e quanto spendere, mentre esperti sushi master orchestrano la cena e intrattengono gli ospiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Akiro Milano: com'è il nuovo «hand roll bar» di cui tutti parlano. L’abbiamo provato per voi

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