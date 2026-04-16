Il nuovo Ecovacs Deebot X12 ha settato un nuovo standard per la pulizia dei pavimenti e noi lo abbiamo provato in anteprima

Il nuovo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X12 è stato annunciato come un modello innovativo nel settore. Noi l'abbiamo testato in anteprima, osservando le sue caratteristiche e funzionalità. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dai nostri editor. Se si acquista tramite i nostri link, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non ci sono più i robot aspirapolvere di una volta. E meno male, viene da commentare dopo aver provato il nuovo Ecovacs Deebot X12: un device in uscita oggi sul mercato italiano che va a piazzarsi direttamente al top di gamma della categoria, con le tradizionali funzioni aspirapolvere e lavapavimenti ormai portate a un vero e proprio livello di eccellenza, a cui si aggiungono però la ricarica rapida, una capacità migliorata di superare soglie e piccoli gradini, ma soprattutto la nuova tecnologia FocusJet pensata per risolvere in modo intelligente anche il problema delle macchie secche e più ostinate.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo Ecovacs Deebot X12 ha settato un nuovo standard per la pulizia dei pavimenti, e noi lo abbiamo provato in anteprima Notizie correlate Da X1 a ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone: cos'è cambiato in questi anni?Negli anni 2000 c’era un solo nome che veniva in mente quando si pensava ai robot aspirapolvere, ma dal 2022 è cambiato tutto. Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: dalla pulizia con AI a come l’abbiamo integrato nella smart homeEcovacs ha presentato il nuovo T90 Omni, robot lava-aspira pavimenti che non è solo l’ultimo concentrato di tecnologia dell’azienda, ma punta anche... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il nuovo robot di ECOVACS spruzza via lo sporco più ostinato: ecco DEEBOT X12 OmniCyclone; ECOVACS Deebot X12: la potenza incontra la precisione del lavaggio | PREZZI; ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet; ECOVACS X12 OmniCyclone: Il primo robot che pre-tratta le macchie come faresti tu. ECOVACS lancia il nuovo DEEBOT X12 con tecnologia FocusJetECOVACS lancia DEEBOT X12: arriva la nuova tecnologia FocusJet per una pulizia più efficace delle macchie difficili. tuttotek.it Ecovacs presenta il nuovo robot aspirapolvere di punta Deebot X12 OmniCyclone con tecnologia FocusJetEcovacs ha lanciato un nuovo aspirapolvere robot di punta, il Deebot X12 OmniCyclone con tecnologia FocusJet, che si dice rimuova lo sporco ostinato senza sforzo. È dotato di una stazione OmniCyclone ... notebookcheck.it Questa non l'avevate ancora vista: un robot aspirapolvere e lavapavimenti che pre-tratta le macchie spruzzando dei getti d'acqua mirati è il nuovo ECOVACS DEEBOT X12, questa tecnologia si chiama FocusJet ma ci sono anche aspirazione a 22.000 Pa, facebook