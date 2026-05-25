Chiara Ferragni prova in anteprima Akiro il bar di cucina nikkei che offre rolls fatti a mano

Notizia in breve

Chiara Ferragni e il nuovo compagno hanno cenato in anteprima in un bar di cucina nikkei, ancora non aperto al pubblico, gestito da Luis Arévalo. Il locale proporrà rolls fatti a mano e sarà situato a Milano. L’evento è stato riservato e non ancora accessibile ai clienti. Ferragni ha condiviso l’esperienza sui social, senza ulteriori dettagli sulla data di apertura.