Chiara Ferragni prova in anteprima Akiro il bar di cucina nikkei che offre rolls fatti a mano
Chiara Ferragni e il nuovo compagno hanno cenato in anteprima in un bar di cucina nikkei, ancora non aperto al pubblico, gestito da Luis Arévalo. Il locale proporrà rolls fatti a mano e sarà situato a Milano. L’evento è stato riservato e non ancora accessibile ai clienti. Ferragni ha condiviso l’esperienza sui social, senza ulteriori dettagli sulla data di apertura.
Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Josè Hernandez ha cenato in anteprima da Akiro, l'hand roll bar di Luis Arévalo che presto debutterà a Milano: ecco cosa si potrà gustare al suo interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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