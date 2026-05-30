La Scozia ha battuto Curaçao 4-1 in un test amichevole, ma il centrocampista Gilmour si è infortunato e salterà il Mondiale. La partita si è conclusa con un poker dei britannici contro una squadra partecipante alla competizione imminente. Durante il match, Gilmour è uscito anzitempo e si teme un problema serio che lo escluderà dalla nazionale per il torneo. La squadra si prepara ora senza il suo giocatore chiave.

La marcia di avvicinamento ai prossimi, attesissimi Mondiali regala un sorriso a metà per la Scozia del commissario tecnico Steve Clarke. La formazione britannica è scesa in campo per un test amichevole contro la nazionale di Curaçao (entrambe le squadre parteciperanno alla grande rassegna iridata), ma l'attenzione generale si è purtroppo spostata quasi subito dall'esito del campo all'infermeria. A tenere in grandissima ansia tutto l'ambiente scozzese sono infatti le condizioni fisiche di Billy Gilmour. Il talentuoso centrocampista di proprietà del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena quaranta minuti dal fischio d'inizio, prima ancora che terminasse la prima frazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ahi, Scozia: vince 4-1 il test con Curaçao ma il "napoletano" Gilmour va ko e salta il Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gilmour si ferma: infortunio al ginocchio durante Scozia-CuraçaoDurante un'amichevole tra la Scozia e Curaçao, il centrocampista del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha portato ad abbandonare il...

Leggi anche: Sfortuna Gilmour, salta i Mondiali con la Scozia per un infortunio al ginocchio in amichevole