Abruzzo 199 aggressioni ai sanitari | protesta a Pescara

A Pescara si è svolta una manifestazione per protestare contro le 199 aggressioni ai sanitari avvenute in Abruzzo. Il fenomeno riguarda prevalentemente il personale femminile, che rappresenta il 70% delle vittime. Tra le cause, vengono indicati i disservizi ospedalieri che si verificano nei reparti e che contribuiscono a creare tensioni. La protesta ha coinvolto operatori sanitari e rappresentanti di associazioni.

? Cosa scoprirai Perché il 70% delle aggressioni colpisce proprio il personale femminile?. Come influiscono i disservizi ospedalieri sulla violenza nei reparti?. Chi deve rispondere delle responsabilità dietro i 199 episodi registrati?. Quali misure concrete prevede la nuova legge per proteggere gli infermieri?.? In Breve Nel 2025 registrate 199 aggressioni con il 70% delle vittime appartenente al personale femminile.. L'89% degli infermieri abruzzesi dichiara di aver subito violenze durante l'attività professionale.. La legge approvata a maggio 2025 prevede formazione obbligatoria e nuovi sistemi di monitoraggio.. Il vicepresidente Blasioli e il firmatario Taglieri sostengono le misure di sicurezza regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, 199 aggressioni ai sanitari: protesta a Pescara Notizie correlate Abruzzo: 199 aggressioni, le donne al centro del rischioIl 2025 ha lasciato un segno profondo nel sistema sanitario abruzzese, con 199 episodi di aggressione registrati contro il personale medico e... Modena: 464 aggressioni ai sanitari, il dato allarmanteLe strutture sanitarie della provincia di Modena hanno registrato 464 episodi di aggressioni contro il personale nell’ultimo anno, un dato che segna...