Abruzzo 199 aggressioni ai sanitari | protesta a Pescara

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si è svolta una manifestazione per protestare contro le 199 aggressioni ai sanitari avvenute in Abruzzo. Il fenomeno riguarda prevalentemente il personale femminile, che rappresenta il 70% delle vittime. Tra le cause, vengono indicati i disservizi ospedalieri che si verificano nei reparti e che contribuiscono a creare tensioni. La protesta ha coinvolto operatori sanitari e rappresentanti di associazioni.

? Cosa scoprirai Perché il 70% delle aggressioni colpisce proprio il personale femminile?. Come influiscono i disservizi ospedalieri sulla violenza nei reparti?. Chi deve rispondere delle responsabilità dietro i 199 episodi registrati?. Quali misure concrete prevede la nuova legge per proteggere gli infermieri?.? In Breve Nel 2025 registrate 199 aggressioni con il 70% delle vittime appartenente al personale femminile.. L'89% degli infermieri abruzzesi dichiara di aver subito violenze durante l'attività professionale.. La legge approvata a maggio 2025 prevede formazione obbligatoria e nuovi sistemi di monitoraggio.. Il vicepresidente Blasioli e il firmatario Taglieri sostengono le misure di sicurezza regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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