Modena | 464 aggressioni ai sanitari il dato allarmante

Nell'ultimo anno, le strutture sanitarie della provincia di Modena hanno segnalato 464 episodi di aggressioni contro il personale. Questo numero rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e suscita preoccupazione tra gli operatori sanitari che lavorano in queste strutture. I dati sono stati comunicati dalle autorità sanitarie locali e riguardano tutte le strutture della zona.

Le strutture sanitarie della provincia di Modena hanno registrato 464 episodi di aggressioni contro il personale nell’ultimo anno, un dato che segna una preoccupante crescita rispetto agli anni precedenti. Questo fenomeno, che vede coinvolti prevalentemente infermieri e donne tra i 30 e i 59 anni, ha portato a 25 infortuni sul lavoro e oltre 255 giornate di assenza nel solo ambito dell’Azienda USL. Le tre aziende sanitarie modenesi stanno ora implementando misure concrete di sicurezza e prevenzione per contrastare questa violenza crescente. L’aumento delle segnalazioni è particolarmente evidente nei Pronto Soccorso, nei servizi di Salute Mentale e nella Medicina Penitenziaria, dove gli episodi sono passati da 19 a 49 in un anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

