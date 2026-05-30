Aggredisce la moglie con ferocia durante una lite | donna in fin di vita a Catania

Notizia in breve

Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, in una frazione di Misterbianco, alle porte di Catania, una donna è stata aggredita con violenza dal marito durante una lite. La donna ha riportato ferite gravi e si trova in fin di vita. La scena si è svolta in un’abitazione, dove l’uomo ha usato oggetti contundenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della vittima sono apparse subito critiche.