Aggredisce la moglie con ferocia durante una lite | donna in fin di vita a Catania
Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, in una frazione di Misterbianco, alle porte di Catania, una donna è stata aggredita con violenza dal marito durante una lite. La donna ha riportato ferite gravi e si trova in fin di vita. La scena si è svolta in un’abitazione, dove l’uomo ha usato oggetti contundenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni della vittima sono apparse subito critiche.
Nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, la tranquillità della frazione di Belsito, nel Comune di Misterbianco alle porte di Catania, è stata squarciata da un nuovo episodio di brutale violenza domestica. Un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, riducendola in condizioni gravissime. I soccorritori del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro del capoluogo etneo, dove è ricoverata con prognosi riservata. La sua vita è ancora in pericolo. Bloccato dai carabinieri, arrestato per tentato femminicidio. L'aggressore non ha avuto il tempo di fuggire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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