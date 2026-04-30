A6 ferocia in autostrada | marito aggredisce la moglie e finisce in carcere

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie, di nazionalità ucraina, in una piazzola dell'autostrada A6. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, è stato trovato un coltello nel bagagliaio dell'auto e l'uomo è stato portato in carcere. La vicenda si è svolta in un tratto di strada frequentato da veicoli in transito.

? Cosa sapere Uomo di 51 anni aggredisce la moglie ucraina in una piazzola dell'autostrada A6.. L'arrestato è in carcere dopo il ritrovamento di un coltello nel bagagliaio dell'auto.. Un uomo di 51 anni è stato trascinato in carcere dopo aver aggredito ferocemente la moglie ucraina di circa trent’anni in una piazzola di sosta sull’autostrada A6 Savona-Torino, all’altezza di Roccavignale, nel pomeriggio di lunedì scorso. L’episodio di violenza si è consumato nel cuore di un viaggio che si è trasformato in un incubo lungo l’arteria autostradale. Il cinquantunenne ha costretto la compagna a scendere dal veicolo per poi colpirla con una furia inaudita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A6, ferocia in autostrada: marito aggredisce la moglie e finisce in carcere Notizie correlate Leggi anche: Marito violento aggredisce la moglie: arrestato dopo attacco con morsi e spintoni. Aggredisce la ex nonostante il divieto, 25enne finisce in carcerePer anni aveva aggredito e minacciato la compagna, di 20 anni più grande, continuando a perseguitarla anche quando la relazione era ormai finita.