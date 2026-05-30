Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da tre detenuti in una struttura carceraria. La denuncia dell’episodio arriva dal sindacato della polizia penitenziaria, che definisce l’evento inaccettabile. L’incidente si è verificato in un carcere di Pavia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Il sindacato ha sottolineato come episodi di violenza contro il personale siano frequenti e gravi.

Tre agenti di polizia penitenziaria aggrediti da altrettanti detenuti. La denuncia dell’ennesimo grave episodio di violenza ai danni del personale in servizio nella casa circondariale di Pavia è del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria). "Nel corso della chiusura pomeridiana delle celle - riporta una nota del Sappe -, un detenuto di origine straniera, che si rifiutava di rientrare nella propria camera detentiva, ha aggredito violentemente un agente intervenuto per riportare la situazione alla normalità". A distanza di poche ore, altri due detenuti, per futili motivi, hanno aggredito ulteriori due appartenenti al Corpo, causando momenti di forte tensione nell’istituto pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenti aggrediti da detenuti: "Inaccettabile"

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