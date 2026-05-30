Agenti aggrediti da detenuti | Inaccettabile
Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da tre detenuti in una struttura carceraria. La denuncia dell’episodio arriva dal sindacato della polizia penitenziaria, che definisce l’evento inaccettabile. L’incidente si è verificato in un carcere di Pavia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Il sindacato ha sottolineato come episodi di violenza contro il personale siano frequenti e gravi.
Tre agenti di polizia penitenziaria aggrediti da altrettanti detenuti. La denuncia dell’ennesimo grave episodio di violenza ai danni del personale in servizio nella casa circondariale di Pavia è del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria). "Nel corso della chiusura pomeridiana delle celle - riporta una nota del Sappe -, un detenuto di origine straniera, che si rifiutava di rientrare nella propria camera detentiva, ha aggredito violentemente un agente intervenuto per riportare la situazione alla normalità". A distanza di poche ore, altri due detenuti, per futili motivi, hanno aggredito ulteriori due appartenenti al Corpo, causando momenti di forte tensione nell’istituto pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Guardia giurata e infermiere aggrediti in pronto soccorso, il sindaco Ferrara: "Episodio inaccettabile"Un infermiere e una guardia giurata sono stati aggrediti all’interno del pronto soccorso di un ospedale nella città di Chieti, riportando ferite che...
Caos e tensione in carcere, 6 agenti aggrediti: “Situazione fuori controllo”In un carcere si sono registrati momenti di forte tensione, con sei agenti aggrediti durante un intervento improvviso.
Temi più discussi: Ancora violenza dietro le sbarre: due agenti aggrediti nel carcere di Biella, scoppia la protesta dei sindacati; Aggredisce passanti e carabinieri: 43enne arrestata; Tenta di impedire la perquisizione in cella, detenuto aggredisce due agenti nel carcere di Salerno; Sovraffollamento e aggressioni agli agenti, la Uil rilancia l’allarme penitenziari.
Agente penitenziario ferito a Salerno: detenuto lo aggredisce con un piede di tavoloUn agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all'interno del carcere di Salerno. L'episodio si è verificato nella giornata del 28 maggio 2026, quando il detenuto ha utilizzat ... it.blastingnews.com
Caos nelle carceri calabresi, agenti aggrediti e tensione alle stelle facebook
Ancora violenza in carcere. Aggrediti altri due agenti: Detenuti problematiciAncora episodi di violenza all’interno del carcere di Marino del Tronto. Stavolta a riportare la peggio sono stati due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto di origini napoletane ... ilrestodelcarlino.it