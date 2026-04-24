In un carcere si sono registrati momenti di forte tensione, con sei agenti aggrediti durante un intervento improvviso. La situazione è rapidamente peggiorata, portando a un aumento del caos e delle urla tra il personale e i detenuti. Le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per contenere una crisi che si è sviluppata in modo rapido e difficile da gestire.

Un intervento improvviso, poi la tensione che sale in pochi istanti. Le urla, il caos, e la necessità di contenere una situazione che degenera rapidamente. Ancora una volta, a farne le spese sono gli agenti, costretti a intervenire senza margini di errore. Episodi che si ripetono, raccontati da chi lavora ogni giorno in prima linea, tra difficoltà crescenti e un senso di insicurezza sempre più diffuso. L’aggressione è avvenuta nella casa circondariale di La Spezia, dove sei agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. La dinamica. Secondo quanto denunciato dal sindacato Osapp, un detenuto con problematiche psichiatriche avrebbe colpito un agente al volto con un pugno, per poi scagliarsi contro il personale intervenuto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos e tensione in carcere, 6 agenti aggrediti: “Situazione fuori controllo”

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