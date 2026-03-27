Un infermiere e una guardia giurata sono stati aggrediti all’interno del pronto soccorso di un ospedale nella città di Chieti, riportando ferite che hanno richiesto interventi medici. Il sindaco della città ha espresso piena solidarietà nei confronti delle vittime, definendo l’episodio come inaccettabile. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali, che stanno seguendo gli sviluppi dell’indagine.

Il sindaco di Chieti interviene sul grave episodio avvenuto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove un paziente è stato arrestato Giovedì mattinata all'alba shock un paziente del policlinico Santissima Annunziata è stato arrestato dalla polizia, che lo ha fermato con il taser, dopo perso il controllo negli ambulatori aggredendo i due lavoratori. “Si tratta di un episodio inaccettabile e profondamente preoccupante - commenta il sindaco di Chieti - che colpisce professionisti impegnati quotidianamente nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. A loro va il mio sostegno personale e quello dell’intera comunità teatina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Guardia giurata e infermiere aggrediti in pronto soccorso, il sindaco Ferrara: "Episodio inaccettabile"

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