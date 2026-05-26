Un anno dopo la morte di una ragazza di 14 anni, si è svolto un corteo ad Afragola. La giovane fu uccisa a colpi di pietra durante un confronto con l'ex fidanzato, che non accettava la fine della relazione. L’episodio risale a un anno fa e ha suscitato grande attenzione nella comunità. La manifestazione ha coinvolto familiari e cittadini, chiedendo giustizia per la vittima.

Un anno fa Martina Carbonaro, 14 anni, fu uccisa a colpi di pietra nell’ultimo disperato incontro con l’ex Fidanzato Alessio Tucci, che non si rassegnava alla fine della relazione. Oggi pomeriggio quella tragica fine è tutto ciò che ha comportato nella famiglia della quattordicenne è stato ricordato con una messa presso la basilica di Sant’Antonio e un corteo per le strade di Afragola, a cui hanno preso parte circa 1000 persone che hanno gridato con una sola voce «Giustizia per Martina». Ai nostri microfoni, la mamma di Martina ha ribadito la richiesta di giustizia e soprattutto la sedia elettrica per l’assassino di sua figlia. In questa... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Martina Carbonaro, un anno dalla sua morte: il corteo ad Afragola

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Omicidio di Martina Carbonaro, il racconto della prima udienza in corte d'assise al...

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