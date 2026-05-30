afragola distrutto dalle fiamme lo striscione con il volto di martina carbonaro

Notizia in breve

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Afragola su richiesta della polizia municipale. Un grande striscione raffigurante il volto di una persona è stato distrutto dalle fiamme. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità di chi ha incendiato lo striscione o sui motivi dell’atto. Gli interventi di spegnimento sono stati necessari per domare le fiamme e limitare i danni.