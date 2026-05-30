Afragola distrutto dalle fiamme lo striscione con il volto di Martina Carbonaro
Nel pomeriggio di sabato 30 maggio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Afragola su richiesta della polizia municipale. Un grande striscione raffigurante il volto di una persona è stato distrutto dalle fiamme. Nessuna informazione è stata fornita sull’identità di chi ha incendiato lo striscione o sui motivi dell’atto. Gli interventi di spegnimento sono stati necessari per domare le fiamme e limitare i danni.
Afragola. Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio 2026, sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dai poliziotti della municipale perché i ignoti hanno dato alle fiamme il grande. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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