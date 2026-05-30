Un camion che trasportava rifugiati dal Pakistan si è ribaltato su un’autostrada nell’Afghanistan orientale. L’incidente ha causato la morte di almeno 22 persone, tra cui dieci bambini, e il ferimento di altre 36. L’incidente è avvenuto sabato mattina, secondo le autorità locali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per estrarre i sopravvissuti e trasportarli in ospedale.

Nella giornata di sabato, nell’ Afghanistan orientale un camion che trasportava dei rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato su un’autostrada, causando la morte di almeno 22 persone, di cui 10 bambini, e il ferimento di altre 36. L’incidente è avvenuto tra le cinque e le sei del mattino nella provincia di Laghman, sull’autostrada principale che collega la capitale Kabul alla provincia di Nangarhar. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, l’autista potrebbe aver avuto un colpo di sonno prima che il veicolo precipitasse da un alto terrapieno e si schiantasse, intrappolando i passeggeri sotto il mezzo. I passeggeri facevano parte delle migliaia di afghani tornati di recente dal Pakistan, dove nel 2023 è stata avviata una campagna di repressione contro i migranti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Afghanistan, si ribalta un camion con rifugiati a bordo: 22 morti

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