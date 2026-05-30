Un camion si è ribaltato durante il viaggio di ritorno dal Pakistan, causando 18 vittime in Afghanistan. Tra i morti ci sono dieci bambini e otto adulti. L’incidente è avvenuto in una zona rurale, dove il veicolo ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i corpi e trasportato alcuni feriti in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Una nuova tragedia stradale ha colpito l’ Afghanistan, dove un grave incidente ha causato la morte di 18 persone, tra cui dieci bambini. Il dramma si è verificato nella provincia di Laghman, nell’est del Paese, lungo la strada che collega Jalalabad a Kabul. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il mezzo coinvolto era un camion che trasportava diverse famiglie afghane rientrate dal Pakistan, dove avevano vissuto in precedenza. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è ribaltato provocando un bilancio pesantissimo. Il bilancio delle vittime. Tra le 18 persone decedute figurano dieci bambini, cinque donne e tre uomini. Altre 29 persone sono rimaste ferite e sono state trasferite negli ospedali della zona per ricevere cure mediche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Afghanistan, camion si ribalta durante il rientro dal Pakistan: morti 10 bambini

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