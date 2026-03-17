Un attacco aereo ha colpito Kabul, provocando oltre 400 morti e più di 250 feriti. Il bombardamento è stato condotto dal Pakistan e ha causato un pesante bilancio di vittime. La città è stata colpita da un evento che ha lasciato segnali evidenti di violenza e distruzione. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla dinamica dell’attacco.

Oltre 400 morti e più di 250 feriti: è il bilancio drammatico del bombardamento del Pakistan che ha colpito Kabul. Appello dell’Unione europea per ridurre l’escalation. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Pakistan bombarda l’Afghanistan, oltre 400 morti

Articoli correlati

Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta.

Il Pakistan bombarda Kabul e altre zone dell’Afghanistan, almeno sei mortiIl Pakistan ha condotto dei nuovi bombardamenti contro Kabul e altre zone dell’Afghanistan, causando almeno sei morti, tra cui donne e bambini, hanno...

Pakistan bombarda l'Afghanistan, oltre 400 morti

Una raccolta di contenuti su Pakistan bombarda

Temi più discussi: Il Pakistan bombarda Kabul e altre zone dell’Afghanistan, almeno sei morti; Il Pakistan bombarda ancora l'Afghanistan.; Afghanistan, raid su un centro medico di Kabul, i talebani accusano il Pakistan: Più di 400 morti; Pakistan bombarda siti militari in Afghanistan: tensione con i talebani.

Perché il Pakistan combatte l'AfghanistanI bombardamenti su Kabul sono strumento di pressione politica per cercare di rimanere centrale nel gioco di Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita, senza ... limesonline.com

A Kabul un massacro nel silenzio: 400 morti sotto le bombe del PakistanUn'incursione dell'aviazione militare sulla capitale dell'Afghanistan ha distrutto un ospedale. Il governo pachistano nega di aver colpito ... avvenire.it

Nel frattempo, il Pakistan sta lanciando attacchi massicci contro la capitale afghana Kabul, e ieri ha bombardato Kandahar. Si può affermare che tra i due paesi è in corso una vera e propria guerra, a cui, tuttavia, non si presta molta attenzione sullo sfondo degl - facebook.com facebook

La rassegna geopolitica della giornata Le Idf annunciano l’uccisione di Larijani in Iran, il Pakistan bombarda Kabul e altre notizie interessanti. A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com