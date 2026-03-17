Pakistan bombarda l’Afghanistan oltre 400 morti

Da tv2000.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco aereo ha colpito Kabul, provocando oltre 400 morti e più di 250 feriti. Il bombardamento è stato condotto dal Pakistan e ha causato un pesante bilancio di vittime. La città è stata colpita da un evento che ha lasciato segnali evidenti di violenza e distruzione. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulla dinamica dell’attacco.

Oltre 400 morti e più di 250 feriti: è il bilancio drammatico del bombardamento del Pakistan che ha colpito Kabul. Appello dell’Unione europea per ridurre l’escalation. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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