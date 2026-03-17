Un ospedale di Kabul è stato colpito da un attacco proveniente dal Pakistan, causando la morte di circa 400 persone. La notizia è stata diffusa dalle autorità afghane, che hanno attribuito la responsabilità dell'attacco ai militari pakistani. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'evento o sulle modalità dell’attacco.

L'Afghanistan afferma che 400 persone sono state uccise in un attacco del Pakistan contro un ospedale di Kabul. Il governo denuncia che il bilancio delle vittime ha raggiunto finora le 400 persone, mentre Islamabad nega di aver preso di mira una struttura per tossicodipendenti. L'attacco è stato attribuito dalle autorità afghane all'esercito pakistano. Il vice portavoce del governo afghano, Hamdullah Fitrat, ha spiegato che 250 persone sono rimaste ferite. Ha aggiunto che la maggior parte dei morti e dei feriti erano pazienti in cura presso la struttura. Il Pakistan ha dichiarato di aver "colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo", respingendo le accuse di aver colpito un obiettivo civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Afghanistan, il Pakistan attacca un ospedale a Kabul: 400 morti

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