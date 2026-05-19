Stretta della Regione Puglia sugli affitti brevi | saranno i Comuni a regolamentarli pronta la legge

La Regione Puglia ha predisposto un disegno di legge che attribuisce ai Comuni con alta densità turistica la possibilità di stabilire regole e limiti per le attività di locazione turistica a breve termine. La proposta mira a regolare gli affitti brevi e a gestire l’impatto del turismo nelle aree più frequentate. La legge, attualmente in fase di definizione, prevede che siano i singoli Comuni a decidere i parametri per l’apertura e la gestione di queste attività.

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