Stretta della Regione Puglia sugli affitti brevi | saranno i Comuni a regolamentarli pronta la legge
La Regione Puglia ha predisposto un disegno di legge che attribuisce ai Comuni con alta densità turistica la possibilità di stabilire regole e limiti per le attività di locazione turistica a breve termine. La proposta mira a regolare gli affitti brevi e a gestire l’impatto del turismo nelle aree più frequentate. La legge, attualmente in fase di definizione, prevede che siano i singoli Comuni a decidere i parametri per l’apertura e la gestione di queste attività.
La Regione Puglia corre ai ripari contro l’overtourism: è pronto il disegno di legge che consentirà ai Comuni ad alta densità turistica di stabilire criteri e limiti delle nuove attività di locazione turistica e, dunque, di regolamentare gli affitti brevi.Questo pomeriggio la Giunta regionale ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Turismo, in Puglia pronta la stretta sugli affitti brevi: il limite dei Comuni, il modello Toscana. Tutto quello che c'è da sapereLa Giunta Decaro si prepara ad una stretta sugli affitti brevi per motivi turistici, una mossa per combattere l'overtourism, stoppare lo spopolamento...
Leggi anche: Firenze, stretta sugli affitti brevi: il Tar dà ragione al Comune
Stretta della Polizia locale sulla micromobilità elettrica: controlli intensificati e decine di sequestri tra sicurezza stradale e violazioni del Codice della strada facebook
Ai pugliesi. Quando vedrete meno soldi nella busta paga o nella pensione, sappiate che non sarà dovuto al governo Meloni ma al Pres. della Regione Puglia De Caro del PD! x.com
Per tutto il resto della vostra vita potete mangiare cibo regionale di uno dei quattro gruppi; quale scegliete? reddit
PARROCCHETTO MONACO Puglia, stretta contro il parrocchetto monaco: via al piano regionale di contenimentoLa Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari uniscono le forze contro l’emergenza rappresentata dall’invasione del parrocchetto monaco, la specie di pappagallo verde ormai diffusa in gran part ... statoquotidiano.it
Stretta sulle spese legali: Regione Puglia mette un tetto ai compensi per gli incarichi legali esterniContinua il processo di razionalizzazione degli incarichi esterni affidati dalla Regione Puglia, in tutte le sue ramificazioni. Nella nuova direttiva diramata a tutte le agenzie e società regionali, ... lagazzettadelmezzogiorno.it