Il 30 maggio, durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha colpito Herbert Ballerina, mentre una concorrente di nome Vanessa ha vinto metà del montepremi. La puntata ha visto vari momenti di tensione e comicità, con De Martino coinvolto in uno scontro e Vanessa che ha portato a casa una parte dei premi in palio. La trasmissione si è conclusa con queste dinamiche.

Stefano De Martino il 30 maggio ci regala una nuova puntata di Affari Tuoi ricca di colpi di scena e di momenti comici. Il conduttore tiene le redini del gioco, ma sa anche scegliere quando lasciare spazio a Herbert Ballerina e Martina Miliddi, dando vita ad un programma corale che intrattiene e diverte. Affari Tuoi, Vanessa del Piemonte vince a metà. A giocare la puntata del 30 maggio di Affari Tuoi, Vanessa per il Piemonte. La giovane concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che fa la receptionist di professione e arriva Nichelino. Vanessa ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura nello show di Rai Uno dalla sorella Stefania. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino colpisce Herbert Ballerina. E la concorrente Vanessa vince a metà

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Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort...

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