Affari Tuoi Herbert Ballerina salva il concorrente E Ditonellapiaga conquista De Martino
Nella puntata del 9 maggio di Affari Tuoi, è stato mostrato Herbert Ballerina che ha salvato un concorrente. Durante lo stesso episodio, è apparsa sul palco anche la cantante Ditonellapiaga. Stefano De Martino ha commentato con ironia il nome della artista, suscitando qualche sorriso. La trasmissione si è conclusa con alcune battute e momenti di spettacolo, senza ulteriori dettagli sui concorrenti o i premi assegnati.
La puntata del 9 maggio di Affari Tuoi porta in tv Ditonellapiaga, mentre Stefano De Martino ironizza sul nome. E a salvare la partita, a sorpresa, è Herbert Ballerina. Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva la situazione. A giocare la partita del 9 maggio di Affari Tuoi, Valiant Omar Cateto da Genova. Il concorrente ha scelto di partecipare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino insieme alla sorella Dafne Georgia Ipotenusa. I due nomi particolari hanno spinto, inevitabilmente, Stefano De Martino a giocare con l’ironia. La gara, sin da subito, è apparsa fuori dagli schemi. Il conduttore infatti ha annunciato la scelta di cambiare l’inizio del gioco, con tre sole chiamate anziché sei tiri.🔗 Leggi su Dilei.it
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