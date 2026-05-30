Nelle scuole della provincia si sono verificati diversi episodi di svenimenti tra gli studenti a causa delle alte temperature. Sono stati segnalati casi di malori e perdita di coscienza all’interno delle aule, attribuiti al caldo intenso. La situazione ha portato alla richiesta di interventi per migliorare le condizioni ambientali nelle scuole. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi medici immediati.

Nelle scuole della nostra provincia fa troppo caldo in questi giorni, sono stati segnalati anche svenimenti all’interno delle aule. La denuncia viene dal sindacato Flc Cgil di Forlì Cesena che ha raccolto segnalazioni del personale scolastico e denuncia "le condizioni insostenibili in cui personale, studenti e bambini stanno affrontando le attività didattiche in queste settimane, e in particolare negli ultimi giorni". Il sindacato sottolinea che "in molte scuole del nostro territorio le temperature nelle aule raggiungono e superano i 30 gradi, trasformando gli ambienti di apprendimento e di lavoro in spazi invivibili, nonché minando seriamente il benessere psico-fisico di lavoratori e studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Afa nelle aule: segnalati casi di svenimenti

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