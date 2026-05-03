Allarme zecche in collina | segnalati due casi nel Piacentino

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, si registra un aumento di escursioni nelle aree collinari della regione. In questo periodo, sono stati segnalati due casi di punture di zecche nelle zone rurali del territorio. La diffusione di questi parassiti rappresenta una preoccupazione crescente per le persone che trascorrono del tempo all’aperto, soprattutto nelle zone verdi delle colline.

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, nonché dell'aumento di passeggiate nelle zone collinari del territorio, torna anche l’attenzione su un rischio spesso sottovalutato: le punture di zecca.Nei giorni scorsi sono stati segnalati due casi di positività a Rickettsia in persone.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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