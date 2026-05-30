Ad AEW Double or Nothing 2026, MJF ha conquistato il titolo di campione del mondo, diventando tre volte campione. La sua vittoria ha segnato la fine del regno di Darby Allin, che aveva sollevato scetticismo prima di convincere pubblico e critica. MJF è riuscito a uscire dalla serata senza perdere i capelli, nonostante le aspettative. La vittoria ha concluso il confronto tra i due lottatori, con MJF che si è aggiudicato il titolo principale.

Il regno di Darby Allin come AEW World Champion si è concluso ad AEW Double or Nothing 2026, quando MJF non solo è diventato tre volte AEW World Champion, ma è anche riuscito a lasciare New York senza farsi rasare la testa. Pur avendo detenuto la cintura per soli 39 giorni, Darby Allin è riuscito a difenderla con successo sette volte, compreso ogni singolo episodio di Dynamite che ha preceduto il suo match con MJF, conquistando parecchie persone con il suo impegno. I dubbi interni alla AEW e il cambio di opinione. Secondo quanto riferito da Sean Ross Sapp di Fightful Select, all’interno della AEW c’erano alcune persone che inizialmente non erano convinte di affidare il titolo a Darby Allin, soprattutto considerando quanto stesse funzionando bene il secondo regno di MJF con la cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: C’era scetticismo per Darby Allin campione ma ha convinto tutti

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El reinado de DARBY ALLIN se salió COMPLETAMENTE de control

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