AEW | Brian Cage respinge le critiche pieno sostegno a Darby Allin campione

Brian Cage ha risposto alle critiche ricevute dopo la vittoria di Darby Allin sul titolo mondiale AEW. In un messaggio pubblico, Cage ha espresso il suo sostegno al campione, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Queste dichiarazioni sono arrivate in risposta alle reazioni di alcuni fan e commentatori che avevano criticato l'esito dell'incontro. La questione ha attirato l’attenzione nel mondo della wrestling professionale.

Brian Cage non è affatto d’accordo con le critiche nate dopo la vittoria del titolo mondiale AEW da parte di Darby Allin, e lo ha fatto capire con un messaggio molto deciso in difesa del nuovo campione. Dopo che Darby Allin ha conquistato l’ AEW World Championship, alcuni fan hanno messo in dubbio se meritasse davvero quel momento o se il suo regno potesse rivelarsi di breve durata. Brian Cage è intervenuto nella discussione su Twitter, respingendo la negatività e chiarendo di credere pienamente che Allin si sia guadagnato quel titolo. Brian Cage difende Darby Allin: “Merita il titolo AEW”. Cage ha iniziato affrontando direttamente le critiche, lodando l’etica del lavoro di Allin e la sua dedizione alla AEW nel corso degli anni: “Ho notato alcune critiche riguardo alla vittoria del titolo AEW da parte di Darby Allin.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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