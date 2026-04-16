Nella notte, Darby Allin ha conquistato il titolo mondiale della AEW sconfiggendo MJF in appena due minuti. Si tratta della prima volta che il wrestler ottiene questa cintura, dopo aver partecipato a diversi match in quest’ultimo anno. Il suo ultimo incontro con in palio il titolo risale al 2023, durante l’evento Double or Nothing, dove si erano affrontati con altri due wrestler noti come “i quattro pilastri”.

Il grande momento per Darby Allin è finalmente arrivato questa notte, lui considerato uno dei “pilastri” della AEW al pari di MJF non aveva mai vinto il Titolo Mondiale AEW e l’ultimo match combattuto con in palio il titolo risaliva al 2023 quando i “four pillars” si scontrarono a Double or Nothing. Fino a stanotte Allin si era dovuto “accontentare” delle vittorie del titolo TNT e dei titoli di coppia con Sting, con il titolo mondiale rimasto un miraggio tra infortuni, imprese da Guinness e lunghe e deterioranti faide. Dopo la vittoria su Andrade a Dynasty si è guadagnato una shot titolata e ha deciso di esercitarla subito, così nella prima serata dello speciale Spring Breakthru ha affrontato MJF nel main event di Dynamite.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin è il nuovo campione del mondo! MJF battuto in soli due minuti

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