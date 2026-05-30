Durante l'evento Double Or Nothing, svoltosi al Louis Armstrong Stadium di Queens, due lottatori hanno ottenuto tutte e cinque le stelle nelle valutazioni dell’Observer. Adam Copeland e Christian Cage sono stati i protagonisti di incontri che hanno ricevuto il massimo punteggio, confermando la qualità delle loro performance. Lo stadio, solitamente dedicato al tennis, ha ospitato uno degli eventi più tradizionali della promotion, con una card ricca di incontri.

Domenica 24 Maggio l’ AEW ha portato in scena uno dei suoi ppv più classici: Double Or Nothing. Al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York, stadio utilizzato principalmente per il tennis, lo spettacolo non è mancato in qualsiasi posizione della card. Tutti i voti. Come ogni venerdì, Dave Meltzer assegna i suoi voti in stelle ai match della settimana, pubblicandoli sul Wrestling Observer Newsletter. Eccoli qui sotto: pre-show Divine Dominion vs. Zayda Steel and Viva Van: *.25 Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, and Daniel Garcia) vs. The Opps (Katsuyori Shibata, Hook, and Anthony Bowens): ***.25 The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong, and Mark Briscoe) and Boom and Doom vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Adam Copeland e Christian Cage conquistano anche le 5 stelle. Tutti i voti dell’Observer a Double Or Nothing

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Adam Copeland & Christian Cage: The Reconciliation | AEW Timelines

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Adam Copeland e Christian Cage conquistano anche le 5 stelle. Tutti i voti dell’Observer a Double Or NothingDomenica 24 maggio, l’AEW ha organizzato Double Or Nothing al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York.

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