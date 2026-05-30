Domenica 24 maggio, l’AEW ha organizzato Double Or Nothing al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York. Lo spettacolo di wrestling ha visto Adam Copeland e Christian Cage aggiudicarsi tutte le cinque stelle dai voti dell’Observer. La serata ha offerto diversi incontri, con un’atmosfera intensa e numerosi momenti di spettacolo. La card ha coinvolto diversi lottatori, portando in scena match di alto livello in uno stadio che solitamente ospita tornei di tennis.

Domenica 24 Maggio l’ AEW ha portato in scena uno dei suoi ppv più classici: Double Or Nothing. Al Louis Armstrong Stadium di Queens, New York, stadio utilizzato principalmente per il tennis, lo spettacolo non è mancato in qualsiasi posizione della card. Tutti i voti. Come ogni venerdì, Dave Meltzer assegna i suoi voti in stelle ai match della settimana, pubblicandoli sul Wrestling Observer Newsletter. Eccoli qui sotto: pre-show Divine Dominion vs. Zayda Steel and Viva Van: *.25 Death Riders (Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, and Daniel Garcia) vs. The Opps (Katsuyori Shibata, Hook, and Anthony Bowens): ***.25 The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong, and Mark Briscoe) and Boom and Doom vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Adam Copeland e Christian Cage conquistano anche le 5 stelle. Tutti i voti dell’Observer a Double Or Nothing

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Adam Copeland & Christian Cage: The Reconciliation | AEW Timelines

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Annunciata la celebrazione con la posa di 5 secondi di Adam Copeland e Christian Cage per Dynamite reddit

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