adolescenti assaliti al parco dai maranza

Tre sedicenni sono stati aggrediti nel Parco Cantoni da un gruppo di coetanei. Secondo la denuncia dei genitori ai carabinieri, i ragazzi si trovavano vicino alla piramide del parco quando sono stati avvicinati e circondati da altri adolescenti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali ferite o conseguenze dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tre sedicenni di Castellanza sono stati aggrediti al Parco Cantoni da un gruppo di coetanei. Secondo quanto denunciato dai genitori ai carabinieri, i tre adolescenti si trovavano vicino alla piramide del parco quando sono stati avvicinati e accerchiati da un gruppo di ragazzi. Prima le provocazioni e gli spintoni, poi l’aggressione vera e propria. Uno dei sedicenni in particolare sarebbe stato preso di mira dal gruppo, descritto poi dai genitori come giovanissimi “maranza“ che si muovono in branco, scelgono una vittima e trasformano una normale serata tra amici in un incubo. Quando un amico è intervenuto per difenderlo, sarebbe stato colpito con calci e pugni, tanto da dover ricorrere alle cure dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Studenti picchiano insegnante, l'aggressione in un video choc

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