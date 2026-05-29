Tre ragazzi di 16 anni sono stati aggrediti nel parco di Castellanza da un gruppo di giovani. Dopo l’incidente, i ragazzi hanno riferito di aver paura di uscire di casa. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è verificato nel pomeriggio in un’area pubblica della città. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi, ma sono stati accompagnati in ospedale per controlli. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Castellanza (Varese) - Hanno 16 anni e da qualche giorno hann o paura perfino di uscire di casa. E’ il volto più inquietante di un fenomeno che continua a crescere nelle città di provincia: gruppi di giovanissimi che si muovono in branco, scelgono una vittima e trasformano una normale serata tra amici in un incubo. L’ultimo episodio arriva da Castellanza, dove tre ragazzi di 16 anni sono stati aggrediti al parco Cantoni da un gruppo di coetanei descritti dai genitori come una banda di “maranza”. Il bilancio parla di un giovane finito in ospedale e di un altro rapinato del proprio borsello contenente circa 150 euro. L’aggressione è avvenuta nei pressi della piramide del parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanza, aggrediti al parco da un gruppo di maranza: paura per tre 16enni

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