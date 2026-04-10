Negli ultimi giorni sono state segnalate due aggressioni contro sacerdoti, una avvenuta a Caravaggio, in provincia di Bergamo, e l'altra nel quartiere Giambellino, nella zona ovest di Milano. In entrambi i casi, i sacerdoti sono stati vittime di atti di violenza da parte di gruppi di giovani. La situazione ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Non importa se siano oratori o luoghi sacri. Entrano, incuranti di simboli che non riconoscono. E colpiscono. Il nuovo bersaglio dei maranza sono i sacerdoti. Due aggressioni nel giro di pochi giorni. La prima si colloca a Caravaggio, nella pianura bergamasca. Un centro che vive attorno al santuario e all’oratorio. È qui che la sera del Sabato santo don Andrea Piana entra dopo le confessioni. Dentro, di ritorno dal campetto da calcio dell’oratorio, trova un ragazzo con una pezza sulla guancia. La spiegazione arriva subito: «Don, ci hanno picchiato dei ragazzi stranieri». Il sacerdote li raggiunge e prova a fissare un limite: «Gli ho detto di non mettere più piede in oratorio». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sacerdoti pestati dai maranza

Il 27 settembre saranno beatificati i tre sacerdoti trucidati dai nazistiDomenica 27 settembre nella Basilica di San Petronio a Bologna il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi,...

Leggi anche: Beatificazione a settembre di tre sacerdoti uccisi dai nazisti per la loro fede

Curato spintonato dai maranza a Caravaggio: «Ora per usare il campo si pagherà»Il curato è stato accerchiato da una decina di ragazzi e spinto, poi gli hanno lanciato bastoni e un sasso. Da qui la scelta per il campetto in sintetico dell’oratorio, «anche se mi rattrista», ammett ... ecodibergamo.it

Caravaggio, parla il prete aggredito dai maranza: «La prepotenza non si tollera, l’oratorio è e rimane un luogo sacro»La sera del Sabato Santo un gruppo di giovanissini ha aggredito un coetaneo sul campo da gioco per poi colpire anche il sacerdote. Da ora in poi si giocherà su prenotazione « Sono scelte, lo confesso, ... famigliacristiana.it