Addio gigante! È lutto in tutto il mondo

È morto a 104 anni Edgar Morin, uno dei pensatori più influenti del Novecento e del ventunesimo secolo. La sua scomparsa ha provocato un grande cordoglio internazionale. La sua vita si è conclusa dopo una lunga carriera che ha attraversato decenni di studi e riflessioni. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando un vuoto nel panorama intellettuale globale.

La scomparsa di Edgar Morin, morto all’età di 104 anni, chiude una delle traiettorie intellettuali più lunghe e influenti tra Novecento e XXI secolo. Filosofo, sociologo e storico delle idee, Morin ha dedicato decenni a mettere in discussione l’idea che la realtà possa essere ridotta a formule semplici o a letture unidirezionali. Al centro della sua eredità resta il concetto di pensiero complesso, un approccio che invita a collegare saperi diversi e a leggere i fenomeni come parte di sistemi in relazione tra loro: dalla politica all’economia, dalla cultura alla tecnologia, fino alle trasformazioni ambientali. In un periodo segnato da polarizzazioni e slogan, la sua opera ha insistito sulla necessità di distinguere tra analisi e semplificazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Parava tutto, ma non il destino! L'addio straziante ad Alex Manninger (MORTO OGGI A 48 ANNI)

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